Smart TV LG OLED da 55″ con 600€ di sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un'ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie.

Partiamo con lo smartphone Redmi Note 9 Pro, smartphone della casa cinese dotato da una quad camera flagship, con la fotocamera principale di 64MP, accompagnata da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore di profondità, che vi garantiranno sempre il miglior risultato ad ogni scatto. La fotocamera ad altissima risoluzione di Redmi Note 9 Pro, e le ottimizzazioni AI ti assicurano scatti perfetti in ogni momento. Redmi Note 9 Pro è equipaggiata con il SoC Qualcomm Snapdragon 720G, che offre prestazioni migliorate rispetto a Snapdragon 712 in tutti i campi, da CPU, GPU ed AI. Grazie alla batteria integrata da 5.020mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e con una ricarica ultra rapida da 30W.

Solitamente Xiaomi Redmi Note 9 Pro viene proposto a 309,99€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 209€.

La Smart TV LG OLED55GX6LA da 55″, come dice il nome stesso, è dotata di uno splendido pannello OLED con oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti per neri perfetti e colori brillanti. Il televisore garantisce il meglio in termini di esperienza audiovisiva, grazie a immagini e audio spettacolari mossi dal nuovo processore α9 di terza generazione con Intelligenza Artificiale.

Grazie agli algoritmi di deep learning, il processore α9 di terza generazione con IA analizza il contenuto sullo schermo per renderlo più coinvolgente. Le regolazioni sono automatiche e ottimizzate per assicurare un’immagine e un suono spettacolari. AI Picture e AI Sound riconoscono infatti cosa stai guardando e regolano in automatico i parametri audio video per il massimo intrattenimento. Gli amanti del cinema avranno di che gioire, grazie alle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e FILMMAKER MODE che regalano un’esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto.

Solitamente la smart TV LG OLED55GX6LA viene proposta a 2.199,99€, ma oggi potete averla a soli 1.599,99€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone, smart TV, notebook e console tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

