Smart TV LG OLED 4K da 77″ con uno sconto di oltre 2500 euro nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, lunedì 10 maggio 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV LG OLED 77GX6LA, che potete portarvi a casa a 4.470€, rispetto agli usuali 6.999€ di listino, per un risparmio reale di 2.529€. La televisione è equipaggiata con uno splendido pannello OLED da 77″ che offre colori brillanti e neri perfetti.

Gli amanti del cinema avranno di che gioire, grazie alle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e FILMMAKER MODE che regalano un’esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto.

Grazie agli algoritmi di deep learning, il processore α9 di terza generazione con IA analizza il contenuto sullo schermo per renderlo più coinvolgente. Le regolazioni sono automatiche e ottimizzate per assicurare un’immagine e un suono spettacolari. AI Picture e AI Sound riconoscono infatti cosa stai guardando e regolano in automatico i parametri audio video per il massimo intrattenimento.

I videogiocatori, invece, saranno felici nell’apprendere che la smart TV LG OLED 77GX6LA supporta tutte le ultime tecnologie introdotte compatibili con HDMI 2.1, quali VRR, ALLM ed eARC, oltre al supporto a NVIDIA G-Sync, dimostrandosi il prodotto perfetto per godersi i propri videogame preferiti al massimo.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld