Smart TV LG OLED 4K da 48″, bellissima e performante, con uno sconto di 700€ su eBay! Vero affare!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la smart TV LG OLED48C15LA a un prezzo davvero imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

La smart TV LG OLED48C15LA, grazie ad uno splendido pannello OLED da 48″ con pixel auto illuminanti, è in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici.

La smart TV LG OLED48C15LA è animata dal potente processore 4K α9 di quarta generazione con AI, un chip che sfrutta gli algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti.

La smart TV LG OLED48C15LA è dotata del moderno sistema operativo WebOS che offre numerose app preinstallate ed un ampio store che soddisferà le esigenze multimediali di qualsiasi utente.

La smart TV LG OLED48C15LA è perfetta anche per il gaming, in quanto dispone di ingresso HDMI 2.1 con pieno supporto alle tecnologie delle console e schede video di ultima generazione, come VRR, che consente di avere un refresh dinamico sino a 120Hz per una perfetta fluidità.

Solitamente, la smart TV LG OLED48C15LA viene venduta a 1.699€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 999€, con un risparmio reale di 700€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un’ottima smart TV a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte eBay ancora disponibili