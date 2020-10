Smart TV LG NanoCell da 55″ a meno di 900€ tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, venerdì 16 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smart TV 4K ed accessori Logitech, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo dalla smart TV LG NanoCell 55NANO916NA, dotata di uno splendido pannello da 55″ che assicura un’incredibile esperienza di visione grazie all’impiego della tecnologia NanoCell, in grado di riprodurre un ampio spettro cromatico rendendo i colori più precisi e reali. Infatti, la tecnologia NanoCell sfrutta le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando a sua volta la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica.

La smart TV LG NanoCell 55NANO916NA è adatta per essere vista in maniera perfetta da tutta la famiglia, grazie al suo ampio angolo di visione che permette di ammirare colori spettacolari ed una definizione perfetta da qualsiasi angolazione. Inoltre, la funzionalità 4K Active HDR ottimizza ogni scena, per dettagli definiti e colori intensi.

Solitamente la smart TV LG NanoCell 55NANO916NA viene proposta a 1.299€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 899€, risparmiando 400€.

Continuiamo con il Logitech G502 HERO Special Edition, mouse gaming su filo dotato di un sensore ottico avanzato in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 16.000 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Il dispositivo si adatta facilmente ad ogni tipologia di gioco ed utente grazie alla presenza di ben undici tasti programmabili ed una rotella di scorrimento veloce a doppia modalità. Infine, il tensionamento meccanico dei pulsanti garantisce un clic preciso ed un comando rapido, mentre il software proprietario Logitech G Hub si occuperà della gestione del mouse, permettendo di programmare i pulsanti con i comandi e le macro che preferite.

La possibilità di applicare dei pesi (ne sono presenti cinque da 3,6g in confezione) consente inoltre di regolare la sua scorrevolezza sul tappetino nel modo desiderato, per il massimo della personalizzazione e della precisione, mentre il supporto alla tecnologia G Lightsync permette di modificare l’illuminazione del dispositivo e sincronizzarla con gli altri accessori da gaming in vostro possesso.

Solitamente il mouse gaming Logitech G502 HERO Special Edition viene proposta a 89,99€, ma oggi potete acquistarlo a 67€.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

Le offerte del giorno su Amazon su smart TV 4K ed accessori Logitech

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon