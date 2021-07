Smart TV LG Nanocell 8K con uno sconto di oltre 450 euro nel Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 6 luglio, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV LG 55NANO966PA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.329€, rispetto ai 1.799€ usuali di listino, per un risparmio reale di 470€.

La smart TV LG 55NANO966PA è dotata di uno splendido pannello da 55″ a risoluzione 8K che assicura un’incredibile esperienza di visione grazie all’impiego della tecnologia NanoCell, in grado di riprodurre un ampio spettro cromatico rendendo i colori più precisi e reali. Infatti, la tecnologia NanoCell sfrutta le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando a sua volta la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica.

La smart TV LG 55NANO966PA è adatta per essere vista in maniera perfetta da tutta la famiglia, grazie al suo ampio angolo di visione che permette di ammirare colori spettacolari ed una definizione perfetta da qualsiasi angolazione. Inoltre, la funzionalità Real 8K ottimizza ogni scena, per dettagli definiti e colori intensi.

La smart TV LG 55NANO966PA è perfetta anche per videogiocare, grazie alla partnership con Xbox, l’implementazione delle modalità “Game Optimizer” e il supporto a tutti gli ultimi standard presenti su HDMI 2.1, tra i quali ALLM ed eARC.

