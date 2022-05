Smart TV LG 4K LED e OLED con sconti sino al 47% per la Gaming Week di Amazon

Sul noto portale e-commerce Amazon è partita la Gaming Week, iniziativa che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti dedicati al mondo dei videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Come al solito, allo scopo di guidarvi all’interno del vasto catalogo di sconti disponibili, continueremo a pubblicare notizie a cadenza quotidiana per segnalarvi le migliori offerte attualmente attive!

Tra gli sconti che vogliamo evidenziare oggi, c’è quello relativo alle smart TV LG, tra cui il modello LG OLED48A16LA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 799€, rispetto agli usuali 1.499€ di listino, con uno sconto del 47%.

La smart TV LG OLED48A16LA è dotata di uno splendido pannello OLED da 48″ con oltre 8 milioni di pixel auto illuminanti in grado di restituire neri perfetti e colori brillanti. Grazie agli algoritmi di deep learning, il processore α9 di quarta generazione della smart TV LG OLED48A16LA analizza e ottimizza i contenuti costantemente.

Con la smart TV LG OLED48A16LA gli amanti del cinema avranno di che gioire, grazie alle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e Filmmaker Mode che regalano un’esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto.

La smart TV LG OLED48A16LA è anche perfetta per il gaming, grazie alla funzionalità Game Optimizer che riunisce tutte le impostazioni per il gioco in un solo posto e si occupa di regolare automaticamente le immagini per ottimizzare le immagini mostrate.

La fedeltà cromatica della smart TV LG OLED48A16LA è stata certificata da Intertek, agenzia globale specializzata in test e certificazioni, e questo significa che i colori riprodotti sullo schermo rappresentano al 100% quelli originali.

Si tratta di un’occasione eccezionale per ottenere delle ottime smart TV risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

