Smart TV LED 4K Samsung da 55″ a meno di 500€ tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 17 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con il SAMSUNG Galaxy A51 Black, smartphone dal design pulito e rinnovato, con bordi arrotondati ed uno spessore di 7,9mm che gli conferisce una presa comodo ed ergonomica. Il dispositivo è dotato di un display Super AMOLED da 6,5” Infinity-O che offre un’esperienza visiva coinvolgente e senza interruzioni. Grazie al processore Octa Core e 4GB di RAM, lo smartphone è veloce e scattante in qualsiasi applicazione, mentre la memoria interna da 128GB può essere espansa sino a 512GB con una microSD, dandovi modo di scattare foto e registrare video in quantità davvero industriale. Grazie alla presenza di ben quattro fotocamere posteriori, SAMSUNG Galaxy A51 Black è in grado di scattare foto nitide e luminose in qualsiasi circostanza.

Solitamente SAMSUNG Galaxy A51 Black viene venduto a 349,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 259,99€, risparmiando ben 90€.

Continuiamo con la smart TV SAMSUNG UE55TU8500UXZT da 55″ che, grazie alla tecnologia Dynamic Crystal, offre un assoluto realismo nella riproduzione dei colori, mentre la tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità dei colori in base al contenuto così potrete vedere quello che ci piace esattamente come è stato ideato in origine. Infine, la modalità HDR migliora la resa luminosa della TV, offrendo una gamma immensa di colori e dettagli anche nelle scene più buie.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

Solitamente la smart TV SAMSUNG UE55TU8500UXZT viene proposta a 799€, ma oggi potete portarvela a casa a 499€.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte presenti nel “Solo per oggi Mediaworld”.

Offerte Solo per oggi Mediaworld