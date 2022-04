Smart TV Hisense da 40″ al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti a prezzo scontato sul noto portale e-commerce, trovate anche la smart TV Hisense 40AE5600FA, che potete ora acquistare al prezzo più basso di sempre.

La smart TV Hisense 40AE5600FA è dotata di un pannello LCD a risoluzione FullHD da 40″ che sfrutta tecnologie avanzate come Natural Colour Enhancer, che migliora l’esperienza di visione con qualsiasi contenuto, e Noise Reduction, che riduce il rumore dell’immagine, per fornirvi sempre immagini nitide e vivide.

La smart TV Hisense 40AE5600FA non è solo un piacere per gli occhi, ma anche per le orecchie, data il supporto a dts Studio Sound per fornire un suono limpido e coinvolgente.

La smart TV Hisense 40AE5600FA ha tutto quello che vi serve per vedere i vostri film e serie TV preferite sui più importanti servizi di streaming, come Netflix, Prime Video, YouTube e Disney+. Grazie al sistema operativo Google TV, potrete accedere a un vasto catalogo di applicazioni costantemente aggiornate per soddisfare qualsiasi vostra esigenza.

La smart TV Hisense 40AE5600FA è in grado di connettersi alla rete Wi-Fi domestica, nonché a smartphone, soundbar e altri dispositivi tramite Bluetooth, ma non mancano anche le consuete porte USB i vostri contenuti offline.

La smart TV Hisense 40AE5600FA presenta un design moderno e raffinato, chiamato Metal Unibody Design, che consente di posizionarla in qualsiasi ambiente senza problemi.

Solitamente la smart TV Hisense 40AE5600FA viene proposta a 329€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 279€, con uno sconto del 15%, pari a un risparmio reale di 50€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un’ottima smart TV al prezzo migliore di sempre.

