Smart TV da 32″ a meno di 230€? La trovate su Amazon!

State pensando di acquistare un nuova TV di buona qualità ma il vostro budget è piuttosto ridotto? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, sul noto portale e-commerce Amazon trovare la smart TV Sharp Aquos 32DC6E a un prezzo davvero imperdibile!

La smart TV Sharp Aquos 32DC6E è equipaggiata con un pannello da 32″ a risoluzione 1366×768 pixel ed è dotata di tre ingressi HDMI per connettere altre periferiche, come decoder satellitari, console, lettori Blu Ray ed altro ancora.

Grazie ad Aquos Net+, la smart TV Sharp Aquos 32DC6E è in grado di connettersi a Internet, per navigare e accedere ai più importanti servizi di streaming, come YouTube, Netflix o Prime Video, per vedere i vostri contenuti preferiti. Inoltre, a vostra disposizione è anche presente una porta USB, tramite la quale potrete connettere USB drive esterni ricchi di musica, film e foto.

Ultimo, ma non per importanza, il sistema audio Harman/Kardon inserito nella smart TV Sharp Aquos 32DC6E vi permetterà di godere di un suono imponente e preciso, grazie alla tecnologia DTS Studio Sound.

Solitamente la smart TV Sharp Aquos 32DC6E viene proposta a 329€, ma oggi potete averla a soli 229,99€, per un risparmio reale di oltre 99€. Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere un’ottima smart TV risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

