Smart TV 8K QLED, 4K e OLED a prezzi scontati tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate alle smart TV 8K QLED, 4K e OLED.

Partiamo con la smart TV 8K QLED Samsung QE55Q950RBTXZT da 55″ che, grazie al suo “Infinity Screen“, offre una cornice ultrasottile che elimina qualsiasi tipo di distrazione e regala un’esperienza di visione totalmente immersiva. Il processore Quantum 8K con supporto al Machine Learning si occuperà di riscalare le fonti a risoluzione più bassa, offrendo al contempo un risultato assolutamente realistico. Il sistema di retroilluminazione Direct Full Array Pro consente di raggiungere il nuovo standard Quantum HDR 4000 per una resa cromatica più ricca ed accurata ed un contrasto più profondo con dettagli nitidi.

Per quanto riguarda le ottimizzazioni inerenti ai videogiocatori troviamo il supporto alle tecnologie Extra Motion Clarity, per ridurre aloni ed effetto mosso nelle scene ad alta velocità, e AMD Freesync, il quale riduce i problemi di tearing e stuttering. Il numero di porte presenti è più adeguato alle esigenze di qualsiasi utente, in quanto troviamo tre HDMI 2.0 ed una HDMI 2.1 con supporto a VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG.

Solitamente la smart TV 8K QLED Samsung QE55Q950RBTXZT da 55″ viene venduta a 2.999,98€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 1.516,99€, con uno sconto di ben 1.482,99€.

Passiamo alla Smart TV 4K LG OLED 55C9PLA, equipaggiata con il processore α7 di 2° generazione, potenziato con l’algoritmo AI Deep Learning, riproduce immagini ricche di dettagli con un suono personalizzato. Non manca nemmeno il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos per un’esperienza audiovisiva assolutamente eccellente. La Smart TV 4K LG OLED 55C9PLA è pronto per ottenere la massima qualità visiva, grazie alla tecnologia 4K Cinema HDR di LG che riproduce fedelmente l’idea del regista, supportando la maggior parte dei formati HDR, compresi Advanced HDR by Tecnicolor e HDR 10 Pro.

