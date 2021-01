Smart TV 8K LG da 55″ in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate alle smart TV.

Iniziamo dalla smart Tv Hisense 43A7100F da 43″, televisione dal design moderno, una risoluzione 4K ed il supporto alle tecnologie HDR, HDR10+ e HLG. Grazie alla tecnologia AI Scene Recognition e la modalità gaming avrete un qualità audiovisiva costantemente ottimizzata per ottenere il massimo dai vostri contenuti. L’input lag è più che buono, essendo inferiore ai 20 ms. Il sistema operativo installato è il Vidaa U4.0, veloce ed efficiente, che consente di accedere direttamente alle principali applicazioni di streaming di contenuti, come YouTube o Netflix.

Scaricando l’app Remote Now, disponibile per iOS e Android, sarà possibile controllare la smart Tv Hisense 43A7100F direttamente dal tablet o dallo smartphone. La presenza integrata dell’assistente vocale Alexa, permette anche di collegare il televisore con eventuali altri dispositivi Echo presenti a casa, in modo da rendere l’ambiente ulteriormente smart.

Solitamente la smart Tv Hisense 43A7100F viene proposta a 349€, ma oggi potrà essere vostra per soli 279€.

Continuiamo con la smart TV LG 55NANO956 55″ NanoCell 8K, dispositivo dotato del processore α9 Gen3 8K, che analizza e migliora i contenuti sullo schermo restituendo una qualità dell’immagine davvero unica. Le regolazioni sono automatiche e ottimizzate per assicurare un’immagine e un suono di ultima generazione, per una visione spettacolare. Gli LG NanoCell TV hanno ricevuto la certificazione “No Photobiological LED Hazard” da Underwriters Laboratories (UL) che attesta la protezione della vista da emissioni di luce nocive agli occhi. Grazie alla modalità FilmMaker, le immagini saranno rappresentata così come sono state pensate dai registi, per vivere un’esperienza veramente cinematografica. La Tecnologia NanoCell crea un’immersione di gioco senza limiti garantendo prestazioni eccezionali e tempi di risposta rapidi grazie all’utilizzo di HDMI 2.1 e HGiG, oltre alla presenza di un input lag ridotto e supporto alle tecnologie VRR, ALLM ed eARC.

Solitamente la smart TV LG 55NANO956 55″ NanoCell 8K viene proposta a 1.504,39€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 1.420,39€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smart TV

Offerte ancora disponibili