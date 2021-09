Smart TV 4K Sony da 85″ con uno sconto di 500 euro tra le offerte del Solo per oggi MediaWorld

Tornano anche oggi, mercoledì 15 settembre, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV SONY KE85XH8096BAEP, che oggi potete portarvi a casa a soli 1.799€, rispetto ai 2.299€ solitamente richiesti di listino, con un risparmio reale di 500€.

La smart TV SONY KE85XH8096BAEP è dotata di un eccellente pannello da 85″ a risoluzione 4K che sfrutta la tecnologia TRILUMINOS per analizzare ed elaborare i dati di ogni immagine per rendere i toni ancora più naturali, precisi e realistici.

Grazie al potente processore 4K HDR X1, le immagini vengono rese al meglio, con una riproduzione perfetta delle varie sfumature di colore, mentre l’upscaling dei contenuti a risoluzione più bassa viene effettuato attraverso 4K-X Reality Pro, che sfrutta un database 4K unico.

La componente sonora della smart TV SONY KE85XH8096BAEP vede la presenza dell’esclusivo X-Balanced Speaker, in grado di offrire un’elevata qualità, mentre il design della televisione, piuttosto elegante, consente di posizionarla in qualsiasi ambiente.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

