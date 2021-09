Smart TV 4K Samsung QLED da 65″ a un prezzo shock su Amazon!

Se siete alla ricerca di un nuova smart TV di ampio polliciaggio, moderna e dotata di tutte le ultime tecnologie, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente su Amazon potete acquistare l’ottima Samsung QE65Q65AAUXZT a un prezzo davvero imperdibile!

La smart TV Samsung QE65Q65AAUXZT è dotata di uno splendido pannello QLED da 65″ a risoluzione 4K ed integra il sistema operativo Tizen, consentendo di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora.

La tecnologia di retroilluminazione Dual LED presente nella smart TV Samsung QE65Q65AAUXZT regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale, mentre la tecnologia Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli.

Il sistema 4K AI upscaling della smart TV Samsung QE65Q65AAUXZT sfrutta il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette. Non manca neppure il supporto agli assistenti vocali più diffuso per comandare, oltre alla TV, anche i dispositivi domotici presenti nella propria abitazione.

Solitamente la smart TV Samsung QE65Q65AAUXZT viene proposta a 1.399€, ma oggi potete acquistarla a soli 949€, risparmiando ben 450€. Si tratta di un’offerta assolutamente da non lasciarsi sfuggire che vi consentirà di portarvi a casa un dispositivo altamente moderno ad un prezzo super.

