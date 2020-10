Smart TV 4K Samsung QLED da 50″ a meno di 600 euro tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, lunedì 19 ottobre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo dalla Smart TV4K SAMSUNG QLED QE50Q60TAUXZT, la quale offre il 100% di volume colore firmato Quantum Dot per regalare colori realistici sia in scene buie che in quelle molto luminose. Come tutti i televisori UHD Samsung, è certificato per la qualità UHD 4K reale e offre un’esperienza visiva superiore grazie al sistema Quantum HDR, che analizza la scena fotogramma per fotogramma e regola l’illuminazione per esprimere al meglio la luminosità specifica di ogni momento.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

Solitamente la Smart TV 4K SAMSUNG QLED QE50Q60TAUXZT viene venduta a 849€, ma oggi potrete acquistarla a soli 590€.

Continuiamo con la tastiera gaming HP Omen Encoder dotata di switch meccanici CHERRY MX Brown, che sono silenziosi e presentano uno scatto nella loro corsa che offre un feedback tattile per una digitazione precisa. Il dispositivo presenta alcune caratteristiche chiave per qualsiasi videogiocatore che si rispetti come la funzione anti-ghosting con rollover a N tasti che, indipendentemente dal numero di tasti attivati simultaneamente, permette di rilevare ogni singola pressione, LED dedicati per ogni tasto ed un rivestimento a maglia intrecciata del cavo USB, che ne migliora anche la resistenza.

Solitamente tastiera gaming HP Omen Encoder MX Brown viene proposta a 129,99€, ma oggi potete acquistarla a soli 119,99€.

