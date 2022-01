Smart TV 4K Philips da 55″ a un prezzo da urlo su Amazon! 31% di sconto!

Anche oggi, giovedì 27 gennaio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è sicuramente quella relativa alla smart TV 4K LED Philips 55PUS7606/12, che attualmente potete portarvi a casa a soli 499,99€, rispetto ai 729€ usuali di listino, per un risparmio reale di oltre 229€.

La smart TV 4K LED Philips 55PUS7606/12, dotata di uno splendido pannello da 55″, è equipaggiata con il sistema operativo Saphi, che rende l’utilizzo del dispositivo davvero piacevole e veloce, offrendovi la possibilità di accedere alle app più popolari, come Netflix o YouTube, in maniera molto semplice.

La smart TV 4K LED Philips 55PUS7606/12 è pronta per ottenere il massimo dal formato video HDR10+. Il processore Philips P5 consente di ottimizzare al massimo i contenuti per la visione, aumentandone i dettagli ed equilibrando al meglio i colori. Non manca nemmeno il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos per un’esperienza audiovisiva assolutamente eccellente.

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare questa ottima smart TV risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Altri articoli scontati su Amazon

Altre offerte Amazon