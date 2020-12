Smart TV 4K OLED Panasonic con uno sconto di 880 euro tra le offerte del Solo per il weekend Mediaworld

Tornano anche questo fine settimana, le migliori offerte proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per il weekend Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con la smart TV PANASONIC OLED TX-65GZ960E, dispositivo che può contare sull’elevata potenza di calcolo messa a disposizione del potente processore HCX che, realizzato grazie al know-how acquisito dalla compagnia in merito a colore, livello di nero e luminosità in collaborazione con un colorista di Hollywood, è in grado di garantire una qualità dell’immagine assolutamente sorprendente. Non manca il supporto a HDR, HDR10+, HLG e Dolby Vision, mentre, per quanto riguarda il gaming, l’input lag è piuttosto contenuto. Il reparto connettività vede la presenza di quattro ingressi HDMI, due posti lateralmente e due posizionati nella sezione inferiore.

Solitamente la smart TV PANASONIC OLED TX-65GZ960E viene proposta a 2.579€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 1.699€.

Partiamo con la smart TV SONY KD43XH8077 da 43″, consigliata dalla stessa casa madre per giocare con la prossima Playstation 5, che, grazie all’impiego del potente processore Sony X Reality Pro utilizzato anche nei modelli di punta 8K, è in grado di ottimizzare colori, contrasto e nitidezza, offrendo ombre ricche di dettagli ed immagini realistiche ed a fuoco da qualsiasi angolazione. Con un design compatto e cornici sottili, la televisione, in virtù dell’integrazione del sistema operativo Android TV, può accedere ad un vasto catalogo di applicazioni e supporta pienamente i comandi vocali tramite Google Assistant.

Grazie all’illuminazione indipendente di determinate zone di LED, la tecnologia Full Array LED rende più luminosi i punti chiari e ancora più scuri quelli bui. Non poteva di certo mancare il supporto a tutti i formati HDR presenti sul mercato sino al Dolby Vision. La connettività è garantita dalla presenza di quattro porte HDMI.

Solitamente la smart TV SONY KD43XH8077 viene proposta a 749€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 649€, risparmiando 100€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV, smartphone ed accessori PC tra gli sconti del weekend del rivenditore Mediaworld.

Offerte Solo per il weekend Mediaworld