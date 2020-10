Smart TV 4K LED Samsung da 55″ a meno di 750€ tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smart TV, notebook e stampanti.

Iniziamo con la Smart TV Samsung QLED QE55Q70TATXZT da 55″, equipaggiata con il sistema operativo rapido ed intuitivo Tizen, consente di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora. Il sistema 4K AI upscaling sfrutta il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette.

La tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale, mentre la tecnologia Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Non manca neppure il supporto agli assistenti vocali più diffuso per comandare, oltre alla TV, anche i dispositivi domotici presenti nella propria abitazione.

Solitamente la Smart TV Samsung QLED QE55Q70TATXZT viene proposta a 949€, ma oggi potrete portarvela a casa a 749,99€.

Continuiamo con il notebook HP 15-dw1083nl, convertibile 2 in 1 con display da 15,6″ touchscreen equipaggiato con processore Intel Core i5-8265U di ottava generazione, 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione su SSD. Con il display dai bordi micro-edge di soli 6,5 mm, il design sottile e leggero e un rapporto screen-to-body dell’81% , questo PC vi permette di vedere e fare di più, ovunque ti troviate. La batteria a elevata autonomia e la tecnologia di ricarica rapida permettono di lavorare, divertirsi e restare connessi per tutta la giornata. Il touchpad di precisione integrato, con supporto multi-touch, velocizza navigazione e produttività.

Solitamente il notebook HP 15-dw1083nl viene proposta a 899,90€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 799,90€, risparmiando 100€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV, notebook e stampanti tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

