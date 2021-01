Smart TV 4K LED HiSense da 70″ a meno di 550 euro tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smart TV, notebook e monitor.

Iniziamo dalla smart Tv Hisense 70A7100F da 70″, televisione dal design moderno, una risoluzione 4K ed il supporto alle tecnologie HDR, HDR10+ e HLG. Grazie alla tecnologia AI Scene Recognition e la modalità gaming avrete un qualità audiovisiva costantemente ottimizzata per ottenere il massimo dai vostri contenuti. L’input lag è più che buono, essendo inferiore ai 20 ms. Il sistema operativo installato è il Vidaa U4.0, veloce ed efficiente, che consente di accedere direttamente alle principali applicazioni di streaming di contenuti, come YouTube o Netflix.

Scaricando l’app Remote Now, disponibile per iOS e Android, sarà possibile controllare la smart Tv Hisense 70A7100F direttamente dal tablet o dallo smartphone. La presenza integrata dell’assistente vocale Alexa, permette anche di collegare il televisore con eventuali altri dispositivi Echo presenti a casa, in modo da rendere l’ambiente ulteriormente smart.

Solitamente la smart Tv Hisense 70A7100F viene proposta a 799€, ma oggi potrà essere vostra per soli 549€.

Se state invece cercando un nuovo notebook, trovate l’HP Probook 430 g8, equipaggiato con un processore Intel Core i5 1135G7 di undicesima generazione, 8GB di RAM e 256GB di SSD. Il computer portatile, ultrasottile, ruota a 180° e ha superato 19 test MIL-STD 810H. È dotato di un robusto ed elegante involucro in alluminio, che ne contiene il display quasi senza bordi e un piano tastiera in alluminio forgiato in 3D. Mantenete la produttività sempre elevata e riducete i downtime con le funzioni automatizzate completamente integrate dell’ecosistema firmware HP BIOSphere Gen5.

Solitamente il notebook HP Probook 430 g8 viene proposto a 954,90€, ma oggi potrete averlo a soli 869,90€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV, monitor e notebook tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

