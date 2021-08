Smart TV 4K Hisense da 65″ a un prezzo imperdibile tra le offerte del Solo per oggi MediaWorld

Tornano anche oggi, giovedì 26 agosto, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

In evidenza soprattutto lo sconto applicato sulla smart TV HISENSE 65A7GQ, che attualmente potete portarvi a casa a soli 799€, rispetto ai 999€ usuali di listino, per un risparmio reale di 200€.

La smart TV HISENSE 65A7GQ offre un design moderno, uno splendido pannello da ben 65″ a risoluzione 4K e supporta pienamente tutte le tecnologie HDR più diffuse, come HDR10+ e HLG. Grazie alla tecnologia AI Scene Recognition e la modalità gaming avrete un qualità audiovisiva costantemente ottimizzata per ottenere il massimo dai vostri contenuti.

Inoltre, la presenza dell’interfaccia HDMI 2.1 della smart TV HISENSE 65A7GQ consente di ridurre significativamente l’input lag grazie a ALLM (Auto Low Latency Mode) e VRR (Variable Refresh Rate). Il sistema operativo installato è il Vidaa 5.0 che, sebbene sia discretamente veloce ed efficiente, non possiede la stessa vasta scelta di app rispetto ad altri OS più collaudati come Tidal e WebOS.

