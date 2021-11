Small World of Warcraft, il gioco da tavolo dei fan Blizzard, oggi è in super sconto!

Il mondo dei giochi da tavolo ha accolto, ormai da tantissimo tempo, tantissimi dei più noti brand videoludici amati dai videogiocatori. Abbiamo visto giochi da tavolo tratti dai videogiochi più disparati, e l’Early Black Friday di Amazon è l’occasione perfetta per recuperare quelli più imponenti e belli. Come Small World of Warcraft, che in queste giornate preventive di offerte potete portarvi a casa al miglior prezzo di sempre.

Small World of Warcraft è un gioco da tavolo stand alone ambientato nel glorioso universo videoludico di Blizzard, Azeroth. Da 2 a 5 giocatori si contenderanno il controllo di svariate isole di questo mondo ostile e la loro unica speranza sarà quella di riuscire a prendere il controllo della giusta combinazione di razze e poteri speciali.

Trattandosi di Warcraft, anche Small World of Warcraft è un gioco di conquiste, ovviamente. Se riuscirete a occupare luoghi leggendari e a controllare dei potenti manufatti magici, niente vi impedirà di raggiungere nuovi livelli di dominio.

Tuttavia, gli imperi sono destinati a cadere, quindi siate pronti a far entrare in declino la vostra razza ormai troppo estesa e sparpagliata e a guidarne una nuova alla gloria, perché solo così riuscirete infine a regnare su Azeroth! Small World of Warcraft è un gioco divertentissimo per tutta la famiglia, che solo per oggi potete acquistare a soli €46,20 al posto dei €59,90 di listino, con un ottimo sconto del 23%.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon

