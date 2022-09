Sly Raccoon è tornato, ma non nel modo che pensate voi

Da mesi (o sarebbe meglio parlare di anni) si rincorrono le voci su un possibile nuovo capitolo di Sly Cooper, da noi conosciuto anche come Sly Raccoon.

Il franchise ideato dagli autori di Ghost of Tsushima (che trovate su Amazon) è spesso al centro di rumor che vedrebbero un ritorno del personaggio su console PS5.

E se nelle ultime settimane il sito ufficiale di Sly Cooper si era aggiornato ufficialmente, ora sono emerse ulteriori novità per festeggiare i 20 anni dalla nascita del personaggio.

Come riportato in primis da PS Blog, è in arrivo del nuovo merchandising dedicato proprio a Sly Raccoon, oltre a varie sorprese per l’anniversario.

«Buon 20° compleanno, Sly Cooper! Oggi siamo felicissimi (e un po’ scioccati) di festeggiare i 20 anni di Sly Cooper e il Thievius Raccoonus! Dov’è finito il tempo? Uscito originariamente il 23 settembre 2002 per PS2, questa era l’avventura originale di Sly (conosciuta come Sly Raccoon in alcune parti del mondo) e il primo gioco per PlayStation del nostro studio!» si legge nel post.

«Prima di preparare i cappelli e la torta, oggi abbiamo da svelare un nuovo merchandising di Sly Cooper per celebrare questa pietra miliare. Ma prima abbiamo voluto ripercorrere l’eredità di Sly nell’intero franchise e condividere i ricordi di alcuni dei nostri collaboratori che hanno contribuito a trasformare Sly Cooper nella serie che conosciamo e amiamo, quando alcuni di loro avevano un po’ di capelli in più o un po’ di grigio in meno.»

E ancora, «è difficile credere che siano passati due decenni da quando il mondo ha conosciuto Sly, ma volevamo assicurarci di organizzargli una festa di compleanno in grande stile. Abbiamo dato il via ai festeggiamenti all’inizio di questa settimana con l’ingresso di The Sly Collection, Sly Cooper Ladri nel tempo e Bentley’s Hackpack sono entrati a far parte del catalogo dei classici per i membri Premium di PlayStation Plus. Inoltre, oggi siamo lieti di presentare alcune nuove immagini e prodotti per onorare l’eredità del franchise.»

Per quanto riguarda la celebrazione dell’anniversario, sembra che Sucker Punch Productions stia rilasciando alcune opere d’arte commemorative sotto forma di un poster, una maglietta e un peluche di Sly Cooper alto nove pollici e dotato di un bastone/gancio che si attacca alla mano del personaggio con un magnete.

I preordini per il poster 18×24 e la maglietta sono già disponibili sul PlayStation Gear Store. Il peluche sarà disponibile su Fangamer all’inizio del prossimo anno, ma è possibile iscriversi al fine di essere avvisati non appena l’articolo sarà disponibile.

Restando in tema, Sony ha finalmente deciso di includere la possibilità di passare ai 60Hz per i giochi classici della prima PlayStation disponibili su PS Plus.