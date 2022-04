Skyrim, tante nuove arene e boss inediti, grazie ai fan

Skyrim, l’open world di Bethesda divenuto con gli anni un grande classico, ha dalla sua una fanbase in grado di arricchire il gioco con nuovi e ottimi contenuti.

Senza nulla togliere all’avventura base del quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) nel corso degli anni i giocatori hanno aggiunto extra a non finire, molti dei quali realmente sorprendenti.

C’è chi ha creato dal nulla vere e proprie espansioni pronte a portarci nelle profondità degli abissi, davvero all’altezza delle aspettative.

Senza contare che qualcun altro ha trasformato Skyrim Special Edition in un gioco appartenente a un genere totalmente differente, per un risultato incredibile. Ora, però, Skyrim Battle Grounds Trials of Mundus si pone come un progetto che ci darà modo di esplorare nove arene uniche, combattere contro boss e guadagnare oggetti speciali.

Come riportato anche da DualShockers, Battle Grounds Trials of Mundus è un progetto non ufficiale work-in-progress, e offre fino a 9 arene con diversi tipi di nemici e boss.

Una volta che si deciderà di viaggiare verso la Battle Ground Hall, potremo iniziare la sfida in una qualsiasi delle aree che desidererete.

Ogni volta che un boss verrà sconfitto, avrete la possibilità di ottenere risorse di battaglia, oggetti rari unici per ogni arena. Una volta che riuscirete a raccoglierne abbastanza, potrete anche iniziare a creare alcune armi piuttosto potenti.

Nei futuri aggiornamenti, la mod Skyrim Battle Grounds Trials of Mundus riceverà ancora più contenuti giocabili di peso, sebbene al momento manchi ancora una data di rilascio.

Se in ogni caso volete dargli un’occhiata a questo piccolo omaggio dei fan, potete scaricare il tutto – gratuitamente – da questo indirizzo.

