La guardia di Skyrim con la freccia nel ginocchio è diventata un peluche (parlante)

The Elder Scrolls V Skyrim è un gioco che è stato omaggiato nei modi più disparati, dalle mod passando per veri e propri oggetti da collezione realizzati da fan sfegatati.

La saga fantasy ha trovato in Skyrim uno dei capitoli più amati in assoluto, visto che ad oltre dieci anni dall’uscita l’amore verso il titolo Bethesda non sembra voler diminuire.

Se il gioco del resto continua ad essere presente nelle classifiche più importanti dopo così tanti anni dall’uscita, è anche vero che i fan non sembrano volersi fermare.

Così, mentre qualcuno si dilettano a ricreare il “libro dei libri” di Skyrim, un altro appassionato ha dato vita a un oggetto che non dovrebbe mancare nelle camerette di nessuno di voi.

Come riportato anche da Game Rant, l’epopea fantasy di Bethesda è diventata col tempo anche una fonte inesauribile di meme.

Un esempio è dato dalle guardie di Whiterun, che una persona ha trasformato in un peluche. Con un video su Reddit, l’utente Aragog83 ha dato prova delle sue abilità artigianali trasformando la suddetta guardia in un vero e proprio pupazzo.

L’impressionante peluche è stato cucito a mano con pelliccia sintetica, completo di armatura a cotta di maglia. Dispone anche di accessori intercambiabili, come una spada e uno scudo.

Tuttavia, la cosa più affascinante di questa creazione è che la parla per davvero. Nel video si sentono infatti pronunciare alcune frasi tipiche, tanto che dovrebbero essere ben 37 le linee di dialogo pronunciate dal peluche.

Sebbene ci siano molti PNG degni di nota nel gioco, come l’odiato Nazeem o la fedele Lydia, le guardie di Whiterun sono diventate famose tra i giocatori.

Forse l’esempio più classico viene dalla celebre ‘freccia nel ginocchio‘, che Aragog83 ha ovviamente inserito nel suo peluche (purtroppo non in vendita). Il meme in questione fa riferimento a una battuta, una semplice riga di dialogo che sarebbe diventata una delle citazioni più riconoscibili dell’intero gioco.

Parlando di altre creazioni memorabili, avete visto che qualcuno ha dato vita al mondo di Game of Thrones all’interno di Skyrim stesso?

Ma non solo: un altro fan ha voluto ricreare un’iconica maschera di Skyrim fin nei minimi dettagli, accompagnandola anche con una riproduzione del rispettivo cappuccio.