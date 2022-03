Skyrim con la colonna sonora di DOOM Eternal è la cosa più epica di oggi

Skyrim è un gioco onnipresente, e DOOM “gira su tutto”, ma non sempre i due titoli Bethesda sono stati accostati in maniera diretta.

L’acclamato gioco di ruolo fantasy di Bethesda ha compiuto da poco 10 anni, e Skyrim è ancora oggi un titolo apprezzato e giocatissimo.

Non è mai stato accostato a DOOM magari, ma qualcuno ha pensato bene di trasformarlo addirittura in Cyberpunk 2077, con una mod esagerata.

Di DOOM Eternal, invece, pare che idSoftware abbia addirittura voluto lasciare intendere che ci sarà un sequel dell’acclamato shooter.

I due titoli di Bethesda hanno in comune il fatto di aver plasmato due immaginari fortissimi, agli antipodi per estetica e genere, ma sicuramente riconoscibili.

L’avventura fantasy di Skyrim ha creato un mondo che è stato, in questi dieci anni, il luogo di tantissime avventure per una miriade di giocatori.

DOOM Eternal è invece il sequel di un rilancio in grandissimo stile di uno dei franchise più famosi della storia dei videogiochi, tra heavy metal e massacri di demoni.

Proprio la musica rappresenta un punto d’incontro per i due franchise. Se non per Bethesda, almeno per un utente di Reddit.

Secondo voi la testosteronica “The Only Thing They Fear is You” di Mick Gordon, traccia principale di DOOM Eternal, può essere usata in qualche modo in Skyrim?

Giudicate voi stessi:

Secondo noi, sì. Almeno, per avventurarsi nel covo della Dark Brotherhood e raderlo al suolo a suon di magie devastanti. Una combinazione, veramente devastante, che dimostra quanto l’epicità sia un concetto totalizzante.

La musica dei videogiochi è decisamente qualcosa di universale, come vi abbiamo raccontato tempo fa in un nostro speciale.

Per quanto riguarda Skyrim state attenti a chi vi sposate. No, davvero, guardate cosa è successo di incredibile ad un giocatore.