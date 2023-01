Skull and Bones, parlano gli sviluppatori: «abbiamo novità esaltanti»

Skull and Bones è il nome che sta rimbalzando in queste ore nei dintorni di Ubisoft per il suo sesto rinvio, ma gli sviluppatori non demordono e promettono nuovo gameplay.

Dopo il grande successo di Assassin's Creed Valhalla sembra che il publisher non riesca proprio a tornare ai suoi antichi fasti per quanto riguarda i suoi titoli più importanti.

La notizia di ieri è stata infatti una doccia fredda, anche perché Ubisoft ha contestualmente rivelato di aver staccato la spina ad una serie di progetti in sviluppo.

In uno scenario in cui l’azienda sta cercando di rimettersi in sesto anche dal punto di vista finanziario ma incontrando, per essere delicati, le “perplessità” di molte aziende.

Dopo aver ascoltato le parole di Ubisoft, soprattutto quelle di Yves Guillemot che ha fatto il punto sulla situazione attuale e futura dell’azienda, ora tocca agli sviluppatori di Skull and Bones.

Il team, tramite Twitter, ha infatti pubblicato un comunicato relativo al rinvio del gioco spiegando la propria posizione.

Ma anche gli scenari futuri visto che, nel tentativo di non far scemare l’hype, sono state promesse delle novità:

«Oggi vorremmo condividere un aggiornamento riguardante la nostra data di uscita poiché abbiamo preso la decisione di rinviare ancora un po’ Skull and Bones. La nostra determinazione e concentrazione rimangono le stesse: offrire la migliore esperienza di gioco possibile ai nostri giocatori fin dal primo giorno. Questo tempo extra ci aiuterà a migliorare e bilanciare ulteriormente la nostra esperienza di gioco, seguendo i vostri feedback dai test precedenti. Abbiamo anche una serie di contenuti esaltanti in arrivo sui nostri canali social e pronti per essere condivisi con voi. A partire da domani, con il nostro ultimo episodio del Deck, mostreremo nuovi ed esclusivi filmati di gioco incentrati sull’ambientazione del nostro gioco. Ulteriori informazioni riguardanti la nostra nuova data di uscita e le prossime fasi dei test saranno condivise con tutti voi molto presto, quindi assicuratevi di rimanere sintonizzati e seguire la conversazione. Grazie per il vostro supporto e rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni.»

Una situazione davvero tesa per Skull and Bones e non è un buon segno in generale anche considerati i recenti addii dei responsabili di franchise come Splinter Cell e Far Cry.

Ma c’è un modo per salvare Ubisoft secondo il CEO, uno soltanto.