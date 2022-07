Skate 4 esiste ma è finito nei canali illegali

Da tempo, i fan di Skate sono in attesa del quarto capitolo ufficiale della celebre serie dedicata alle celebri tavole e rotelle.

Confermato dal publisher Electronic Arts, l’ultimo episodio del franchise (che su Amazon è ancora vivo e vegeto) è in realtà rimasto nell’ombra per parecchi mesi, prima di ricomparire in tempi non sospetti.

Lo scorso giugno, infatti, visto anche che tanti speravano di vedere Skate 4 in azione, EA ha deciso di pubblicare un video gameplay per il gioco.

Ora, come riportato da DSO Gaming, sembra che sia trapelata online e illegalmente una versione pre-alpha del prossimo gioco di skateboard di EA.

Questa build di sviluppo risale al mese di settembre dello scorso anno, presenta bug e difetti importanti e non è mai stata destinata all’uso esterno.

Come dichiarato da Full Circle in un comunicato stampa: «Siamo a conoscenza di una versione precedente del gioco che è stata distribuita senza la nostra autorizzazione. Questa versione risale a settembre 2021 e non è mai stata destinata all’uso esterno.»

E ancora, «anche se capiamo che non vedete l’ora di iniziare a giocare, vi invitiamo a fare attenzione quando scaricate file da fonti sconosciute, oltre a ricordarvi le potenziali conseguenze della violazione dei Termini di servizio di EA».

Naturalmente, anche noi vi sconsigliamo di scaricare qualsiasi build trapelata senza alcun consenso, visto che non solo è alta la possibilità di incappare in file falsi o corrotti, ma questi potrebbero di fatto anche compromettere i vostri PC in maniera irreparabile.

