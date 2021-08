Silent Hill, due amati capitoli “tornano” in una nuova veste (e vorrete averli)

Mentre la voglia di un nuovo capitolo è direttamente proporzionale al silenzio di Konami, il terzo e il quarto episodio di Silent Hill stanno per tornare in una nuova veste.

Nello specifico si tratta di due nuove edizioni delle colonne sonore dei titoli lanciati dal publisher di Metal Gear Solid rispettivamente nel 2003 e nel 2004, che torneranno in una splendida edizione in vinile.

Voci sul ritorno della serie circolano già da parecchi mesi e in effetti Konami si è a suo modo pronunciata, seppur in modo non del tutto soddisfacente.

Malgrado le politiche del publisher, che non sembra intenzionato a riportare in vita il franchise a breve, un ulteriore “indizio” è arrivato da Keiichirō Toyama, creatore dell’IP, che ha posto una specifica condizione.

Ogni capitolo della saga lanciata su PS1 nell’ormai remoto 1999 ha consentito ai fan di immergersi in atmosfere terrorizzanti e opprimenti, ed è riuscito a farlo anche grazie al comparto sonoro.

Risulta davvero difficile immaginare di poter vivere le stesse emozioni senza il supporto musicale che fa da sfondo alle vicende narrate, ed è qui che è entrata in gioco Mondo Music.

L’etichetta discografica specializzata in edizioni limitate ha appena presentato due nuovi vinili dedicati a Silent Hill 3 e Silent Hill 4 The Room, accompagnati da due splendide copertine che potete ammirare qui sotto (via GameRant):

La musica è stata composta da Akira Yamaoka e possiede un perfetto bilanciamento tra elementi che suggeriscono emozioni diametralmente opposte. La stessa etichetta descrive la colonna sonora di Silent Hill 4 The Room come «incredibile e affidabilmente dinamica».

Con un curriculum del genere, non sorprende che Yamaoka abbia partecipato alla creazione della soundtrack di The Medium, in arrivo su PS5 il 3 settembre dopo l’esordio su Xbox Series X|S.

Ma non si tratta della prima operazione del genere da parte di Mondo Music: nei primi mesi del 2021 l’etichetta ha dato alle stampe la colonna sonora di Silent Hill 1 e 2, seguita da quella di The Last of Us.

I fan dei due episodi sono ancora molti, e uno di loro ha voluto esprimere la sua nostalgia per la serie ricreando il volto di Heather Mason (che adesso è next-gen).

Anche il capostipite del franchise possiede un posto speciale nel cuore degli appassionati, e l’esistenza di una variante perduta ha già fatto scattare la caccia al tesoro.

In attesa che Konami si pronunci (non solo sul merchandise, si spera) è emerso un nuovo collegamento tra due capitoli della serie che potrebbe farvi venire qualche dubbio.