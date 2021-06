Silent Hill 3, il volto di Heather Mason adesso è next-gen

Silent Hill 3, il terzo capitolo della saga survival horror di Konami, ha terrorizzato diversi giocatori che stanno ancora aspettando un ritorno in grande stile del franchise.

Gli autori di Metal Gear Solid V non hanno infatti rilasciato un titolo principale di questa serie dal 2012 e, per questo motivo, c’è chi tra i giocatori sta lavorando per renderli nuovamente adatti agli standard della next-gen.

Gli appassionati del brand stanno ancora oggi analizzando approfonditamente tutti i giochi, riuscendo anche a scovare un improbabile collegamento tra due capitoli del brand.

Non solo, ma i fan sono riusciti a scovare nuovamente una particolare variante del primo storico Silent Hill, risalente all’era PS1.

Un fan ha restaurato il modello di Heather Mason, protagonista di Silent Hill 3.

L’utente Reddit Rubusthedoofus ha rivelato negli scorsi giorni di essersi messo al lavoro per provare a restaurare il terzo capitolo di Silent Hill, in particolar modo lavorando sul volto della protagonista.

Heather Mason sta infatti venendo ricostruita in «HD», come definita dallo stesso autore, offrendo un viso completamente restaurato.

Dopo aver ascoltato i feedback degli utenti, ha quindi deciso di pubblicare l’ultimo aggiornamento sul suo lavoro in corso, molto dettagliato, che potete osservare qui sotto:

L’autore ha anche condiviso una grafica che raffigura il modello originale, confrontato con gli edit che lui stesso ha effettuato: alcuni utenti hanno anche sottolineato che la versione originale si difende ancora più che discretamente.

Gli utenti nel complesso hanno risposto molto positivamente al nuovo volto di Heather, seppur ci sia chi sottolinea come adesso non sembri più la protagonista di Silent Hill 3, ma un personaggio nuovo.

In ogni caso, il lavoro probabilmente sarà aggiornato ulteriormente nei prossimi giorni e dimostra, ancora una volta, la grande passione che i fan nutrono per Silent Hill, nonostante i tanti anni che separano il lancio ufficiale dei titoli.

Il brand è purtroppo rimasto inattivo per diverso tempo, con Konami che non sembra attualmente interessata a rinnovarla: la software house aveva infatti rifiutato il sequel di uno dei capitoli più amati.

Era previsto anche un capitolo portatile ispirato a Silent Hill 2, purtroppo anch’esso cancellato e di cui oggi abbiamo solo una tech demo.

Comunque, le speranze per un nuovo episodio sono ancora vive, dato che Konami ha anticipato collaborazioni in arrivo con studi esterni.