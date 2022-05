Silent Hill 2 Remake è davvero in sviluppo? Bloober farà “un annuncio”

I leak emersi nelle scorse ore hanno ormai indubbiamente acceso l’interesse dei fan in attesa di novità da troppo tempo: Silent Hill 2 Remake potrebbe essere attualmente in sviluppo e sarebbe addirittura pronto a un reveal ufficiale.

Secondo le ultime indiscrezioni, ad occuparsi del progetto sarebbe Bloober Team, team responsabile di progetti come The Medium (potete acquistarlo con consegna rapida su Amazon) e specializzato nella realizzazione di giochi horror.

Sono ormai arrivate diverse conferme importanti sui dettagli del progetto, anche se ad oggi manca naturalmente la comunicazione più importante: Konami e Bloober Team fino ad ora non avevano ancora commentato la notizia.

Per questo motivo appaiono dunque decisamente interessanti le dichiarazioni che Piotr Babieno, il CEO di Bloober, ha rilasciato in un’intervista a IGN.com, in riferimento proprio agli incessanti rumor degli ultimi giorni.

Come prevedibile, gli sviluppatori non hanno ancora oggi voluto confermare ufficialmente la notizia, ma l’intervista rilasciata non rappresenta nemmeno una smentita, lasciando anzi intendere che potremmo aspettarci novità importanti a breve.

«Ovviamente non possiamo commentare nulla di ciò che stiamo facendo, dato che apprezziamo le relazioni che abbiamo con i nostri partner. Perciò non possiamo dire nulla. Faremo un annuncio sui nostri progetti futuri il prima possibile. Così potrete saperne molto di più».

IGN.com riporta però anche che Babieno si è lasciato scappare una piccola risata, per poi aggiungere che ne sapremo di più «ufficialmente», rafforzando dunque i sospetti che uno dei misteriosi progetti possa effettivamente essere Silent Hill 2 Remake.

Il CEO di Bloober ha in seguito ribadito che stanno comunque lavorando su una proprietà su licenza, ma che nonostante non si tratti di una IP originale si vedrà ugualmente lo stile e l’identità degli sviluppatori.

Considerando che è già stata resa nota una collaborazione molto importante proprio tra Bloober e Konami, i sospetti che l’IP in questione sia Silent Hill non possono fare altro che aumentare.

Insomma, non solo gli sviluppatori non hanno voluto smentire nettamente la notizia, ma hanno lasciato intendere che molti dettagli sul loro progetto sono effettivamente trapelati, ma che in attesa di un annuncio ufficiale non è possibile parlarne ufficialmente.

Ovviamente non è da considerarsi come una vera e propria conferma, motivo per il quale vi invitiamo comunque a prendere la notizia con le dovute precauzioni, ma alla luce di queste ultime dichiarazioni il remake di Silent Hill 2 potrebbe essere davvero vicino: se dovessero emergere ulteriori novità, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Ricordiamo che secondo le indiscrezioni non solo il progetto dovrebbe includere nuovi finali e animazioni, ma al lancio potrebbe essere un’esclusiva PS5.

Il progetto potrebbe essere stato confermato anche da un’attrice, che nelle ultime ore ha sottolineato di essere presente nei primi screenshot che sono stati trapelati in rete.

In ogni caso, la rimozione per copyright degli screenshot pochi istanti dopo il leak ha sicuramente sollevato più di un sospetto tra i fan e gli addetti ai lavori: non resta che attendere e scoprire se arriverà effettivamente un annuncio ufficiale.