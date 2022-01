Siete cacciatori di Trofei PlayStation? Questa impresa vi stupirà

Per moltissimi giocatori PlayStation, i Trofei sono sicuramente croce e delizia: oltre a lasciare traccia di ciò che abbiamo giocato, rappresentano infatti una vera sfida, specie se si ha intenzione di platinare un determinato gioco.

Per molti possessori di DualSense, infatti, la caccia ai Trofei è una passione, tanto che un giocatore è arrivato a un traguardo che definire sorprendente è poco.

Basti pensare al numero di obiettivi sbloccabili in giochi come il prossimo Dying Light 2 Stay Human per capire il perché in molti ne rimangono letteralmente assuefatti.

Nonostante qualcuno abbia di recente storto il naso per una questione legata ai Trofei di Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri, un utente ha nel mentre guadagnato almeno un trofeo al giorno per 3000 giorni di fila.

Trofei, croce e delizia.

Tale “Shadiochao” ha condiviso nel subreddit ufficiale di PlayStation Trophies il suo incredibile traguardo, ossia quello di aver speso ben 3000 giorni consecutivi guadagnando almeno un Trofeo (via Game Rant).

Nel post, Shadiochao include uno screenshot tratto da True Trophies, che mostra la testimonianza dell’impresa: il 25 ottobre 2013, infatti, il giocatore ha ottenuto il Trofeo di Platino in Grand Theft Auto V su PS3, ora impossibile da guadagnare.

Durante questo lasso di tempo “Shadiochao” ha accumulato un totale di 20.270 trofei, toccando un massimo di 105 trofei in soli 19 giorni.

Nei commenti al post, Shadiochao ha confermato di volersi fermare alla soglia dei 3000 giorni, cosciente del fatto che il suo risultato è uno di quelli che probabilmente durerà nel tempo, e richiederà molto sforzo da qualcuno che vorrà fare meglio di lui.

Per chi non lo sapesse, i Trofei hanno fatto il loro debutto ai tempi della PS3, ossia solo qualche anno dopo che Xbox aveva introdotto gli Achievement e il Gamerscore.

A differenza del sistema implementato dalla “rivale”, i Trofei PlayStation sono un po’ più snelli, rientrando in quattro categorie: quelli di Bronzo, Argento e Oro sono guadagnati in base alla sfida o all’importanza di particolari compiti nei giochi.

Ottenerli tutti in un gioco premierà il giocatore con il tanto ambito Trofeo di Platino, l’ultimo prima del reale completamento di un titolo.

