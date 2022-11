Sì, Final Fantasy XVI sarà anticipato da una demo

Tra i giochi più attesi del 2023 c’è senza ombra di dubbio Final Fantasy XVI, il prossimo capitolo principale dello storico franchise di casa Square Enix. Il gioco in questi giorni è protagonista di interessanti novità in seguito a delle dichiarazioni del producer Naoki Yoshida, che dopo aver assicurato che tutto sta procedendo bene ha anche anticipato che prima del lancio vedremo l’arrivo di una demo, secondo i piani del publisher.

La notizia arriva dall’intervista alla rivista Dengeki (thanks, Siliconera), dove Yoshida ha spiegato che i fan possono aspettarsi qualche novità, in termini di dettagli sul gioco, prima della fine del 2022.

Inoltre, il producer ha aggiunto che, con lo scopo di tenere Final Fantasy XVI (potete prenotarlo su eBay in sconto) sotto i riflettori in vista dell’uscita, ci sono piani anche per l’arrivo della demo.

Come tradotto da Siliconera:

«Se delle informazioni sul gioco venissero rese disponibili troppo presto, non porterebbero quella stessa dose di entusiasmo, quindi abbiamo in piano di condividere le informazioni più o meno tre mesi prima del lancio. Abbiamo anche in piano di rendere disponibile una demo di Final Fantasy XVI, ma vogliamo farlo tenendo a mente quel momentum».

Entro fine 2022, insomma, dovremmo avere novità circa la data d’uscita finale, lo stato dei lavori e come questi stanno proseguendo, mentre a ridosso dell’uscita dell’estate prossima è lecito attendersi dettagli più specifici ed eventualmente l’esordio di questa già attesa demo.

Vi ricordiamo che il gioco avrà un combat system particolarmente votato all’azione, perché Yoshida ritiene che sia la scelta migliore per avvicinare il pubblico più giovane al franchise di Final Fantasy. Ci saranno però anche molti elementi classici e reinterpretati per l’occasione, come le evocazioni – che vedranno il ritorno di volti celebri come Ifrit e Shiva.

Il nostro esperto Silvio Mazzitelli ha messo insieme in un articolo tutto quello che sappiamo a tema Final Fantasy XVI, quindi se vi siete persi le ultime novità vi raccomandiamo di consultarlo, in attesa della release. E, prima, della demo.