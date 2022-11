Final Fantasy XVI, arrivano buone notizie circa la data di uscita

L’attesa per il lancio di Final Fantasy XVI continua, sebbene sembra proprio che Square Enix abbia buone notizie per noi, incluso l’avvicinarsi del momento in cui verremo finalmente a conoscenza della tanto agognata data di uscita.

In attesa anche del sequel di Final Fantasy VII Remake, a breve avremo quindi novità sostanziali sulla nuova fantasia finale.

Attualmente sappiamo solo che il titolo uscirà durante l’estate del 2023, in attesa di vedere svelata la data definitiva da segnare in rosso sul calendario.

Ora, dopo aver ammirato l’ultimo trailer dedicato alle Evocazioni, sappiamo che lo sviluppo di Final Fantasy XVI è quasi arrivato alla fine.

Come riportato anche su ResetEra, sembra proprio che lo sviluppo di Final Fantasy XVI è completo al 95%, con la data di uscita che sarà finalmente annunciata entro e non oltre la fine dell’anno.

A rivelarlo è il game director Hiroshi Takai sulle pagine di Famitsu: «È quasi finito! La situazione attuale è che giochiamo giorno per giorno al titolo, modificando le parti più difficili e ripassando quelle che presentano difetti di performance o di design. Il resto è per la correzione di bug.»

E ancora, Takai ha anche aggiunto: «Abbiamo in programma di rilasciare le informazioni più avanti nel corso dell’anno, quindi penso che potremo rivelare [la data di uscita] in quel momento.»

Non ci resta dunque che attendere tutte le prossime novità (vi terremo aggiornati in tal senso sulle nostre pagine), anche dal punto di vista di un gameplay che potrebbe in ogni caso “spaccare” in due gli appassionati, come ammesso dallo stesso produttore di Final Fantasy XVI.

Ma non solo: i fan potranno in ogni caso presto ingannare l’attesa con Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, ossia il prequel del settimo capitolo che abbiamo provato in anteprima per voi