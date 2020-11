Sì, Elden Ring è il gioco più ambizioso di Miyazaki (e Phil Spencer ci ha già giocato)

Se stavate cercando di tenere basse le aspettative per Elden Ring, il leader di Xbox, Phil Spencer, potrebbe aver appena ribaltato tutti i vostri intenti. Secondo il dirigente del gigante di Redmond, infatti, non ci sono dubbi che il prossimo videogioco del papà di Dark Souls sia quello più ambizioso a cui From Software abbia mai lavorato. E, a questo punto, l’impazienza sale.

Intervistato dai colleghi del sito GameSpot, Spencer ha spiegato di aver già giocato una buona parte di Elden Ring, e che proprio su questo primo approccio basi le sue alte aspettative:

Ho visto abbastanza di Elden Ring. Ci ho giocato per un po’. Da persona che ha giocato tutti i titoli di Miyazaki nell’ultima decade, questo è chiaramente il più ambizioso che abbia mai realizzato.

Elden Ring conterà anche su George R. R. Martin

Il motivo, aggiunge Spencer, è presto detto: in questo titolo, Miyazaki si concede delle novità in termini di gameplay che attendiamo di scoprire, oltre che nel contesto e nella narrativa. Contesto e narrativa che, ricordiamo, vedranno anche la firma di George R. R. Martin, lo scrittore che ha dato i natali a Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui la serie TV Game of Thrones.

Come spiegato da Spencer:

Amo i giochi di Miyazaki, ma vedere alcune delle meccaniche di gameplay che sta proponendo, insieme al suo team, ma anche lo scenario su cui sta lavorando con un altro creatore, per la storia… Lo amo.

Secondo Spencer, questo lavoro «espande gli orizzonti di Miyazaki» e della sua idea di videogiochi, e aggiunge che «è davvero molto appassionato in quello che fa. Ecco perché amo poter lavorare con lui su dei giochi che arriveranno sulla nostra piattaforma.»

Vi ricordiamo che Elden Ring non ha ancora una data d’uscita, ma speriamo che ci siano presto delle novità. Intanto, i fan dei souls potranno mettere le mani sul remake di Demon’s Souls su PlayStation 5, firmato da Bluepoint Games.