Demon’s Souls Remake avrà una patch al Day One: ecco di che si tratta (e il peso)

L’uscita di Demon’s Souls Remake è ormai alle porte, essendo tra le varie cose uno dei titoli più attesi tra quelli previsti al lancio della nuova PlayStation 5 targata Sony.

Poco sorprendentemente, il gioco riceverà una patch al Day One, il cui download partirà in automatico una volta inserito il gioco nella console (o dopo aver installato e avviato il titolo da PS Store, subito dopo l’acquisto).

Poche ore fa, il noto modder Lance McDonald ha rivelato che la patch prevista al Day One per Demon’s Souls occuperà solo 850/900MB. Un peso non proibitivo, quindi, a fronte dei 66GB che il gioco occuperà nella sua interezza. Con molta probabilità, inoltre, si tratterà di una semplice patch correttiva atta a risolvere le sbavature di rito.

Poco più in basso, il tweet di McDonald.

Yeah okay the patch is 900mb (actually closer to 850mb). I was looking at the wrong thing the first time. PS5 has a totally new way of patching games. Cool.

— Lance McDonald (@manfightdragon) November 10, 2020