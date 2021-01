Sherlock Holmes: Chapter One avrà una durata titanica, se siete completisti (e sarà open world)

Gli amanti di Sherlock Holmes sono in attesa di mettere le mani su Sherlock Holmes: Chapter One, il prossimo videogioco di Frogwares dedicato al celeberrimo investigatore nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle. Il titolo è atteso per quest’anno e, in attesa di avere una finestra di lancio più specifica, un nuovo video dietro le quinte con gli sviluppatori ha rivelato diversi dei dettagli sulla sua struttura di gioco e sulla sua longevità, che trarrà vantaggio dalla natura open world del progetto.

Come spiegato da Sergey Oganesyan, producer del gioco, possiamo infatti aspettarci una durata generosa in caso volessimo davvero dedicarci a tutte le attività, considerando che l’esperienza non sarà lineare. Se è vero, infatti, che le indagini del giovane Sherlock partiranno quando deciderà di scoprire la verità dietro la morte di sua madre, lo è anche che i casi totali della campagna saranno cinque, a cui però si affiancheranno oltre trenta casi secondari. Questi ultimi, promettono gli autori, saranno però articolati e ricchi come quelli della campagna principale.

Per arrivare al termine delle vicende saranno necessarie circa quindici ore, ma se vorrete esplorare tutti i casi e quello che Chapter One ha da offrirvi, allora potrebbero servire tra le quaranta e le cinquanta ore. Se siete completisti, insomma, la longevità del nuovo gioco di Sherlock Holmes potrebbe seriamente appagarvi.

Una durata così generosa è favorita anche dalla natura open world del gioco, in cui potrete gironzolare liberamente, trovare nuovi casi e completare le indagini nell’ordine che preferite, senza imposizioni legate al punto in cui siete arrivati della campagna. Tra le meccaniche ci sarà anche un sistema di travestimenti, che permetterà a Sherlock di cambiare outfit e infilarsi in location altrimenti ad alta sicurezza.

Il giovane Sherlock in Sherlock Holmes: Chapter One

Infine, gli sviluppatori hanno confermato che molto dipenderà dalle scelte del giocatore e da come risolverà i casi: potreste anche accusare la persona sbagliata di essere colpevole del reato su cui stavate indagando, e questo influenzerà tanto l’esito delle quest secondarie, quanto l’epilogo del gioco in sé. Un bravo detective avrà una vicenda che andrà a concludersi in modo differente rispetto a un detective che spesso si lascia sfuggire il vero colpevole.

Sherlock Holmes: Chapter One porterà la sua struttura da giallo deduttivo nel 2021 su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.