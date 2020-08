Sono in arrivo annunci inaspettati per Shenmue, svela un noto insider

Dopo che Shenmue 3 si è fatto aspettare per parecchio tempo, le novità a tema per gli appassionati della saga Shenmue potrebbero arrivare con intervalli leggermente più rapidi di quanto è accaduto in passato. A suggerirlo è l’insider conosciuto come Dusk Golem – noto per le sue anticipazioni legate soprattutto al mondo degli horror – secondo il quale c’è qualcosa di nuovo che sta bollendo in pentola per la serie di Yu Suzuki, che scopriremo molto presto.

In un cinguettio, l’insider scrive:

Mi è stato detto che potevo fare un piccolo teaser: a chiunque abbia a cuore Shenmue e la sua storia, c’è un annuncio in un certo senso divertente e inatteso che arriverà nelle prossime settimane.

Was told I can tease this: Anyone who cares about Shenmue and its story, there's a fun kinda' unexpected announcement coming within the next few weeks. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 25, 2020

Davvero difficile, su due piedi, immaginare realisticamente a cosa potrebbe fare riferimento, soprattutto per il fatto che si riferisca a un annuncio «divertente». Possiamo aspettarci qualche extra sopra le righe per Shenmue 3? O magari, visto che si fa riferimento a «Shenmue e la sua storia», dobbiamo aspettarci dei tie-in come anime/fumetti che arricchiscano ulteriormente il background della trilogia di Ys Net?

Attendiamo che si muova qualcosa per farci un’idea più precisa. Nel frattempo, Shenmue 3 è disponibile su PC (Epic Games Store) e PS4 dal 19 novembre 2019. Consultate la nostra scheda per ogni ulteriore approfondimento in merito.