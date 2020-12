Sfortuna Stadia: sfotte le console per Cyberpunk 2077, due giorni dopo cade Google

Non è un periodo felicissimo per i giocatori a caccia di Cyberpunk 2077. Il gioco di ruolo di CD Projekt RED, già autrice con successo dell’apprezzato The Witcher 3: Wild Hunt, è un caso su console – ma poco male per chi si è armato di Google Stadia. La piattaforma in cloud di Google, infatti, riesce a far girare bene il titolo, al punto che nei giorni scorsi il suo team social si era concesso una battuta per ricordare che gli aspiranti V avrebbero dovuto guardare proprio a Stadia, per godersi Night City, anziché a PlayStation 4 o a Xbox One.

Purtroppo, però, oggi c’è stata una piccola doccia fredda anche per Stadia: dal momento che il 2020 è l’anno delle cose assurde, oggi è stata la giornata in cui abbiamo assistito alla caduta di Google per circa un’ora, con i suoi servizi come Gmail, YouTube e Meet che sono stati irraggiungibili. Tra questi, è stata inaccessibile anche Stadia.

La situazione di Stadia sembra tornare alla normalità

Se, quindi, non siete riusciti ad accedere al vostro profilo per giocare ma vedevate 500 Internal Server Errore come unica risposta, sappiate che non dipendeva da voi (e, per fortuna, nemmeno dal gioco), ma dai server di Google.

Tuttavia ora la situazione è tornata alla normalità e potete accedere normalmente al vostro account Stadia – a meno di ulteriori imprevisti per il gigante di Mountain View.

Cyberpunk 2077 è disponibile su Google Stadia a questo indirizzo. Per poter usufruire del servizio avete bisogno di una connessione internet performante: potete verificare di averla qui.