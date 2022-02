Sfera Poké in stile Lego che si illumina ora su Amazon a un prezzo super! Perfetta da esporre!

Siete appassionati di Pokémon e desiderate qualcosa di speciale da esporre nella nostra stanza da gaming? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione inerente al set Poké Ball gigante Mega Construx, che potrete acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Il set Poké Ball gigante Mega Construx permette di realizzare un modellino di sfera Poké con una circonferenza di 13 centimetri ed è dotato di un supporto che consente di posizionarla in modo sicuro per metterla in mostra.

Il set Poké Ball gigante Mega Construx è costituito da 303 mattoncini e pezzi speciali che possono essere utilizzati anche con altri set Mega Construx o di diversi marchi. Piuttosto interessante la presenza di un pulsante che, se premuto, illuminerà la sfera Poké grazie a un effetto speciale.

Imperdibile per tutti gli appassionati di Pokémon, questo set Poké Ball gigante Mega Construx è adatto per bambini dai sei anni in su e costituisce un prodotto creativo che sviluppa la fantasia e le capacità di risoluzione dei problemi.

Solitamente il set Poké Ball gigante Mega Construx viene proposto a 39,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 28,99€, con un risparmio reale di 11€. Si tratta dell’occasione perfetta per portarvi a casa un oggetto di sicuro impatto a un prezzo eccezionale!

