Set LEGO Razor Crest di The Mandalorian disponibile ora! Non perdetevelo!

Acquistabile ora, lo splendido set LEGO Razor Crest viene proposto al prezzo di listino di 599,99€ e vi permetterà di ricostruire a colpi di mattoncino lo storico ufficio.

Il set LEGO Razor Crest include 5 minifigure LEGO (il Mandaloriano, Mythrol, Kuiil, Grogu e Blurrg) tramite le quali potrete rievocare le scene più memorabili di Star Wars: The Mandalorian.

L’astronave Razor Crest offre un interno dettagliato facilmente accessibile, con motori rimovibili e abitacolo, 2 portelli laterali e un vano di carico con spazio per Blurrg, un armadietto delle armi e una camera di congelamento al carbonio a misura di minifigure LEGO.

In totale, coloro che decideranno di comprare il set e cimentarsi nella sfida dovranno mettere insieme ben 6.187 mattoncini, con cui costruiranno la nota astronave, ricca di dettagli autentici che rimandano ai momenti memorabili di Star Wars: The Mandalorian.

Il set LEGO Razor Crest, una volta completato, misurerà 24 cm di altezza, 72 cm di larghezza e 50 cm di profondità e include una capsula di salvataggio staccabile dotata dello spazio per una minifigure.

Il set LEGO Razor Crest, progettato per un’utenza adulta, costituisce un ottimo regalo da fare ai veri appassionati della serie TV o a sé stessi. Ricordiamo che la qualità è davvero elevata, in quanto i mattoncini LEGO soddisfano rigorosi standard di qualità di settore per garantire che si montino e si smontino in modo facile e sicuro per realizzare costruzioni solide e affidabili.

Siamo sicuri che questo bellissimo set andrà letteralmente a ruba, quindi vi consigliamo di ordinarlo il prima possibile (il limite di acquisto è fissato a tre pezzi). Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.