Server di FIFA 23 Ultimate Team offline: cosa sta succedendo?

FIFA 23 di EA Sports si sta preparando al calcio di inizio, sebbene a quanto pare in queste ore siano emersi i primi problemi legati ai server di FUT.

Il nuovo simulatore calcistico (se il gioco vi interessa, potete prenotarlo su Amazon al prezzo minimo garantito) si pone infatti come il gran finale della partnership tra EA e FIFA.

Del resto, dopo aver messo le mani sulla versione PS5 ci siamo fatti un’idea più chiara del gioco, come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo dedicato.

Ora, dopo la conferma che il simulatore è in prova per gli abbonati a EA Play, alcuni giocatori stanno segnalando alcuni seri problemi ai server di gioco.

Come riportato anche da PSU, i server di FIFA 23 Ultimate Team sarebbero fuori uso, con Electronic Arts impegnata a svelare le cause del problema.

FIFA 23 è ora disponibile per i clienti che hanno preordinato l’Ultimate Edition e tramite la versione di prova di EA Play, ma ci sono già segnalazioni di server FUT totalmente offline, proprio mentre gli utenti si riversano in massa verso l’ultimo titolo calcistico di EA Sports.

A seguito delle segnalazioni, EA ha annunciato che sta indagando sul problema, in quanto alcuni giocatori non riescono a connettersi online alle varie partite.00

«Stiamo indagando sulle segnalazioni di alcuni giocatori che non riescono a connettersi ai server EA e forniremo un aggiornamento in questo thread quando sarà disponibile», ha reso noto il colosso americano.

L’errore restituisce il seguente messaggio quando si tenta di accedere al gioco: «Il servizio FUT sta registrando un elevato volume di traffico sul server. Riprovare più tardi».

FIFA 23 verrà rilasciato il 30 settembre 2022 per PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e Xbox One: nell’attesa, se volete capire come e in che modo cambierà FUT nella nuova edizione del simulatore di calcio, c’è sempre il nostro articolo che vi spiega tutto, per filo e per segno.

Ma non solo: avete letto che un grande titolo calcistico tanto in voga nei lontani anni ’90 sta per tornare in grande spolvero sul catalogo Steam?