FIFA 23 in prova gratis anche su console PS5, da ora

FIFA 23 di EA Sports non verrà lanciato prima della fine del mese, ma a quanto pare – a partire da ora – è possibile giocarci con po’ di anticipo.

Il nuovo simulatore calcistico (se il gioco vi interessa, potete prenotarlo su Amazon al prezzo minimo garantito) promette infatti di chiudere alla grande la partnership tra FIFA ed EA, giunta ormai al termine.

Se volete conoscere il gioco più da vicino, sappiate che lo abbiamo da poco provato su PS5 e vi raccontiamo in questo articolo com’è andata la nostra prova sul campo.

Ora, come riportato anche da PSU, grazie alla prova EA Play di FIFA 23 – la quale sembra essere stata attivata un po’ prima del previsto – potete testare gratuitamente il gioco con le vostre mani.

Per partecipare alla partita, sarà sufficiente andare sul sito di FIFA 23, cliccare su “Visualizza prodotto” e, successivamente, cliccare sull’opzione per iniziare la prova del gioco, esclusiva per gli utenti EA Play.

Tuttavia, PS5 potrebbe informarvi che non avete la licenza corretta per giocare alla versione di prova di EA Play di FIFA 23. In questo caso, per controllare che la procedura sia corretta, vi basterà accedere alle impostazioni della console e ripristinare le licenze per risolvere l’errore e iniziare a giocare senza problemi.

Ricordiamo in ogni caso che l’uscita di FIFA 23 è prevista per PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S e Xbox One il 30 settembre 2022.

