Serie TV di The Last of Us, uno degli attori di Part II si candida per un ruolo molto importante

La serie TV di The Last of Us sta avendo una grande risposta di pubblico, al punto che episodio dopo episodio i numeri stanno parlando di un vero e proprio fenomeno che conquista sempre più spettatori.

Non sorprende, allora, che HBO abbia già confermato una seconda stagione – che potrebbe ricalcare in tutto e per tutto gli eventi raccontati in The Last of Us – Parte II.

E, se così fosse, l’attore Ian Alexander ha già messo le mani avanti per candidarsi nel ruolo di Lev, che aveva già avuto all’interno del videogioco.

Lev in The Last of Us - Parte II

Il giovane artista, intervistato da Kirsten Acuna in un video (thanks, DualShockers), si è detto entusiasta all’idea di rivestire i panni di Lev, che ricorderete al fianco di un certo personaggio per larghi tratti dell’avventura (non faremo spoiler in questa sede, state tranquilli).

Sul suo possibile coinvolgimento, Alexander ha dichiarato:

«Sono così grato del fatto di essere parte di questo franchise e sono entusiasta del fatto che sia già stata confermata una stagione 2! Tengo le dita incrociate nella speranza di poter riprendere il mio ruolo di Lev».

Potrebbe in effetti essere una possibilità interessante, anche se per ora abbiamo visto poche eccezioni – come Marlene – alla regola per cui gli attori dei videogiochi non hanno ripreso i panni dei personaggi all’interno della serie TV.

Lev, tuttavia, potrebbe rappresentare un interessante cambiamento in questa regola, a patto che la stagione 2 sia effettivamente dedicata agli eventi di The Last of Us – Parte II e non esplori invece altre storie. Se lo fosse, sappiamo già che Lev avrà un ruolo molto, molto importante nell’economia della storia.

Nel frattempo, vi ricordiamo che trovate su SpazioGames.it la recensione senza spoiler della prima stagione della serie TV di The Last of Us, firmata dal critico Marcello Paolillo.

