Serie TV di The Last of Us, la produzione ha chiesto a Ellie di non giocare il gioco

Da quando venne annunciato che sarebbe stata HBO ad occuparsi di un adattamento televisivo di The Last of Us, indubbiamente gli appassionati hanno rizzato le antenne: il capolavoro di Naughty Dog stava venendo infatti affidato all’emittente nota per i suoi progetti molto ambiziosi – pensate a Chernobyl e Game of Thrones, per capirne la misura.

Lecito, allora, aspettarsi che HBO abbia un’attenzione piuttosto maniacale per i dettagli delle sue produzioni. In questo caso, a maggior ragione, se pensiamo che coinvolge anche Neil Druckmann nella squadra dei produttori. Apprendiamo così che, tra le attenzioni maniacali per i dettagli, c’è stata anche una particolare richiesta a Bella Ramsey, la giovane attrice che interpreterà Ellie negli episodi.

Come raccontato dall’artista ai microfoni di USA Today, infatti, la produzione le ha chiesto se avesse giocato The Last of Us (lo trovate su Amazon). Quando lei ha risposto di no, le è stato raccomandato di non farlo.

Il commento in queste ore sta attirando la diffidenza di alcuni appassionati, che ritengono che in questo modo Ramsey non abbia potuto essere fedele alla Ellie videoludica, ma lo scopo di HBO era proprio quello: fare in modo che l’attrice recitasse con naturalezza il suo ruolo, senza venire condizionata da come invece Ellie è recitata all’interno del gioco da altre interpreti.

Bella Ramsey e il non-giocare The Last of Us

Quando il giornalista le ha domandato se abbia mai giocato la saga, Ramsey ha spiegato ridendo:

«Mi è stato chiesto di non farlo. Dopo il mio primo provino, mi hanno domandato ‘ci hai giocato?’. Gli ho risposto ‘no’ e loro mi hanno detto ‘fai in modo che rimanga così‘».

L’attrice, comunque, ha sbirciato un po’ online per farsi un’idea, approfittando di alcuni video su YouTube, ma ha scelto di non giocare a The Last of Us, rispettando la volontà degli showrunner e dei produttori.

«Sono davvero entusiasta per la sua uscita, è stato una parte enorme della mia vita» ha aggiunto Ramsey nella sua intervista. «Abbiamo girato per un intero anno, il che è parecchio tempo se di anni ne hai vissuto solamente diciannove».

Il pensiero di Pedro Pascal

Nell’intervista, l’attrice ha anche raccontato un pensiero molto carino di Pedro Pascal, attore che interpreta invece il roccioso Joel Miller nella serie HBO. Al termine delle riprese, infatti, l’artista le ha dedicato un bigliettino con un messaggio, dicendosi a sua volta molto legato all’esperienza avuta sul set di The Last of Us:

«Pedro mi ha scritto un piccolo bigliettino alla fine, dove diceva ‘è interessante che qualcosa di così grande e capace di cambiare la vita sia successo così presto nella tua e così tardi nella mia’».

Ramsey ha detto di essere rimasta molto colpita da questo pensiero, con The Last of Us che in qualche modo intreccia in momenti molto diversi dei loro percorsi la vita e le carriere artistiche dei due interpreti principali. Pascal, ricordiamo, è infatti classe 1975, Ramsey classe 2003.

Pedro Pascal e Bella Ramsey in The Last of Us

«Ho pensato che fosse un’osservazione molto dolce e ho passato dei momenti meravigliosi» ha chiuso l’attrice.

The Last of Us arriverà nel corso del 2023 su HBO, come confermato dal recente e intrigante trailer. In Italia la serie sarà trasmessa da Sky e dal suo servizio in streaming Now TV.

Se volete saperne di più, vi raccomandiamo ovviamente il nostro articolo dove facciamo il punto su tutto quello che c’è da scoprire sull’adattamento televisivo del videogioco firmato Naughty Dog.