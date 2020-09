Sega, svelata la line up completa dei titoli presenti in Astro City Mini

SEGA, lo scorso luglio, dopo aver presentato il tanto criticato Game Gear Micro, ha annunciato anche il ben più interessante Astro City Mini, versione miniaturizzata del tipico cabinato diffuso in sala giochi nella terra del Sol Levante.

Il dispositivo includerà 36 titoli arcade, tra i quali troveremo grandi classici come Golden Axe, Virtua Fighter e Fantasy Zone. Oltre a poter giocare direttamente sul piccolo display integrato, in modo del tutto simile al Neo Geo Mini, Astro City Mini potrà essere collegato alla TV di casa tramite cavo HDMI e sarà alimentato tramite la porta micro-USB. Sono presenti, infine, ulteriori porte USB per l’uso di controller ed arcade stick aggiuntivi.

Oggi al compagnia nipponica ha svelato finalmente la line up completa dei titoli al suo interno. Ecco l’elenco:

Alex Kidd with Stella: The Lost Stars

Arabian Fight

Flicky

My Hero

Puyo Puyo Tsu

Quartet 2

Rad Mobile

Scramble Spirits

Sega Ninja

Sonic Boom

Space Harrier

Stack Columns

Thunder Force AC

Bonanza Bros.

Columns

Cotton

Crack Down

Cyber Police ESWAT

Puyo Puyo

Puzzle & Action: Ichidant-R

Gain Ground

Shadow Dancer

Shinobi

Wonder Boy

Wonder Boy in Monster Land

Wonder Boy III: Monster Lair

Alien Syndrome

Alien Storm

Altered Beast

Columns II: The Voyage Through Time

Dark Edge

Fantasy Zone

Golden Axe

Golden Axe: The Revenge of Death Adder

Puzzle & Action: Tant-R

Virtua Fighter

Astro City Mini sarà commercializzato al prezzo di 12.800 yen (circa 106€) e la sua uscita è prevista per il 17 dicembre in Giappone. Purtroppo, al momento non è ancora stato confermato il suo arrivo anche in occidente.