Secretlab svela la Collezione Imperiale, le nuove sedie gaming dedicate a Star Wars

Secretlab ha appena annunciato la nuova Collezione Imperiale, le imperdibili sedie gaming dedicate a tutti i fan di Star Wars e, in particolar modo, per chiunque voglia dimostrare di essere un fedele servitore dell‘Impero.

Le nuove sedie gaming TITAN EVO 2022, la linea più avanzata di sempre di Secretlab, sono infatti realizzate in collaborazione con la celebre saga di Guerre Stellari e sono disponibili in due varianti per soddisfare tutti i più grandi fan del Lato Oscuro.

Le sedie della Collezione Imperiale potranno infatti essere acquistate in edizione Empire e Stormtrooper, che richiameranno in entrambi i casi le forze dell’Impero Galattico: la colorazione Empire presenterà infatti un rivestimento nero con riferimenti rossi, mentre la colorazione Stormtrooper richiamerà le celebri truppe d’assalto e sarà disponibile in una elegante colorazione bianca con riferimenti neri.

Tra le novità di questa collezione troverete inoltre i simboli dell’impero galattico, insieme a un dettaglio che stuzzicherà la curiosità dei più grandi fan di Star Wars: troverete infatti anche scritte in Aurebesh, la lingua più usata comunemente nella saga.

Trattandosi di prodotti appartenenti alla linea Secretlab TITAN EVO 2022, troverete naturalmente anche tutti gli ultimi vantaggi tecnologici che vi garantiranno il massimo comfort: non solo il rivestimento è in similpelle ibrida Secretlab NEO, ma troverete un supporto lombare a 4 direzioni in attesa di brevetto, una base della seduta a ciottolo brevettata, il cuscino magnetico per la testa in memory foam e braccioli 4D in metallo con sistema di sostituzione CloudSwap. Inoltre, potrete scegliere anche la taglia per la vostra sedia gaming, disponibile nelle varianti Small, Regular e XL.

Si tratta di sedie gaming particolarmente ambiziose, come ci svela la stessa Secretlab nel comunicato stampa e all’interno del suo sito ufficiale:

«Unisciti all’Impero e comanda sulla tua galassia con la Collezione Imperiale Secretlab | Star Wars, le sedie da gaming ufficiali dedicate al lato oscuro della Forza. Traendo ispirazione dalla palette monocromatica caratteristica dell’armatura degli stormtrooper e i minacciosi colori nero e rosso dell’Era Imperiale, le sedute da gaming Secretlab TITAN Evo 2022 Stormtrooper Edition e Empire Edition offrono design pensati fin nei minimi dettagli per omaggiare completamente il regno dell’Impero Galattico. La Collezione Imperiale Secretlab | Star Wars è piena di ergonomia sostenuta dalla ricerca che offre una comodità fuori dal comune ai fan di ogni generazione».

Se volete unirvi anche voi al Lato Oscuro della Forza, potete consultare in tempo reale la disponibilità e tutti i dettagli direttamente sul sito ufficiale, che vi riporteremo di seguito:

I prezzi varieranno da 674€ per le varianti Small e Regular, fino ad arrivare a 724€ per la versione XL, ma potrete poi personalizzare ulteriormente la vostra seduta con eventuali accessori aggiuntivi.

Inoltre, lo store ufficiale Secretlab vi offre anche la possibilità di acquistare tante altre sedie gaming personalizzate, con gli stessi identici materiali e dedicati ad altre saghe di spessore: ad esempio potrete trovare sedute dedicate a Game of Thrones, League of Legends, The Witcher e Assassin’s Creed.