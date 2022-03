Se avete bisogno di una nuova dock per Nintendo Switch, questa potrebbe essere la migliore di sempre

Animal Crossing: New Horizons non ha mai smesso di appassionare e intrattenere i giocatori ormai da due anni a questa parte, e continua a vendere copie su copie.

Il simulatore di vita targato Nintendo è stato (e continua a essere) un successo davvero travolgente, e adesso sappiamo anche l’esatto numero di copie distribuite al giorno.

Il gioco inoltre ha ricevuto anche una corposa espansione, presente anche nel Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online.

Come per ogni iconico franchise della Grande N che si rispetti, anche Animal Crossing attira a sé l’inventiva degli appassionati, che decidono di spendersi in creazioni a tema originali oltre ogni dire.

L’ultima sconvolgente realizzazione a mano che vi presentiamo è un bellissimo supporto per Nintendo Switch, creato da un utente Reddit chiamato Mr_Pioupiou.

Quest’ultimo ha condiviso delle immagini sbalorditive che ritraggono la sua opera, che corrisponde esattamente alla versione completamente aggiornata del negozio, la Bottega di Nook.

La creazione è tremendamente dettagliata, con tanto di finestre, oggetti in esposizione, tetto e insegna.

Come se non bastasse, le porte del supporto possono essere estratte e diventano un comodo scomparto in cui tenere le cartucce dei propri giochi per Switch.

Il creatore di questo straordinario lavoro ha affermato di avere impiegato quasi 500 ore per la realizzazione, il tutto in un periodo di due anni.

Animal Crossing quindi continua a stupire e a essere fonte di ispirazione per molti giocatori creativi. Oltre a questo anche tanti sviluppatori hanno deciso di prendere spunto dal chill game di Nintendo, infatti sono sempre più frequenti i suoi cloni che fanno capolino periodicamente.

Infine, avete visto come sarebbero gli starter di Pokémon Scarlatto e Violetto se si prendessero una vacanza sull’isola di Animal Crossing?