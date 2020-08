Scrivania gaming Trust GXT 711 Dominus scontata del 26% su Amazon

Avere una postazione da gaming confortevole è la base per riuscire a godersi appieno le proprio sessioni di gioco, avendo a disposizione tutto ciò di cui si ha bisogno, oltre che con davanti la comodità del proprio (o propri) monitor. Per questo, sempre più giocatori si affidano a specifiche scrivanie da gaming, pensate sia per avere una superficie ampia su cui tenere tastiera e mouse, sia per consentire loro di avere a pochi centimetri di distanza cavi, controller e perfino bibite di cui potrebbero necessitare.

È anche il caso della scrivania da gaming Trust GXT 711 Dominus, realizzata con un design estremamente ergonomico e ora proposta con una speciale promozione in saldo sulle pagine di Amazon. La scrivania in questione ha una larghezza di 116 cm e una profondità di 73,5 cm, sufficientemente ampia da accogliere ben due monitor, ed è sorretta da un robusto telaio in acciaio, ideale per supportare i vostri dispositivi senza sentirne il peso. Inoltre, è dotata di piedini regolabili in altezza per il massimo del comfort, in maniera tale che in congiunzione con una buona sedia da gaming possiate trovare la posizione ideale per sessioni di gameplay in tutta comodità.

La scrivania è inoltre dotata di un sistema di gestione dei cavi, che vi consente di raccoglierli nelle apposite porte per evitare di averli in giro per il ripiano, e propone sulla sinistra un gancio per i vostri headset. Sulla destra, invece, trovate un apposito scomparto che può ospitare una bottiglietta o una borraccia, in maniera tale che possiate bere comodamente senza rimanere mai a secco – a maggior ragione con questo caldo.

Grazie alla promozione proposta da Amazon, avete la possibilità di acquistarla a 132,98€, risparmiando il 26% sull’abituale costo di listino di 179,99€. Vi raccomandiamo di approfittare quanto prima della promozione, prima che si esaurisca e dobbiate rinunciare a una soluzione smart ed ergonomica per la vostra postazione da gaming.

» Clicca qui per acquistare la scrivania da gaming Trust GXT 711 in sconto «