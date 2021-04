Scopri le offerte di Pasqua Just Geek su gadget e merchandise dedicato ai videogiochi!

Il portale Just Geek ha lanciato una promozione imperdibile su tantissimi gadget e merchandise dedicato ai videogiochi. Si tratta dell’occasione ideale per regalare (o regalarsi) diversi prodotti di merchandise inerenti al mondo geek.

Tra i tantissimi articoli presenti nel catalogo, vi segnaliamo in particolar modo la splendida felpa realizzata con la licenza ufficiale Playstation da Numskull, realizzata al 50% in cotone ed al 50% in poliestere, disponibile in taglie che vanno dalla XS alla 2XL. Se preferite qualcosa di più leggero, è anche disponibile una bella T-Shirt a tema, realizzata al 100% in cotone.

Se vi piacciono le action figure per decorare la vostra stanza da gaming, sicuramente potreste essere interessati alla statuetta dedicata al personaggio “The Stranger” di Destiny, creata da Numskull Designs in collaborazione con Bungie, che propone un ottimo livello di dettaglio. Davvero simpatica la tazza dedicata a Crash Bandicoot, che presenta il simpatico protagonista dell’omonima serie di platform in compagnia di Coco.

Infine, se possedete una console Nintendo Switch ed amate il mondo di Harry Potter, sicuramente non potete lasciarvi sfuggire la custodia ufficiale che vi permetterà di proteggere il dispositivo da cadute accidentali e graffi, oltre a trasportare diverse cartucce di gioco.

Insomma, avrete capito che Just Geek propone davvero tantissimi articoli che potranno fare la gioia di tutti i geek in circolazione, ed è per questo che il nostro suggerimento non può che essere quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

