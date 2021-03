Scopri le offerte della Tech Week di eBay: gli sconti arrivano fino al 60%!

Il noto store online eBay ha lanciato una promozione imperdibile che vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti tecnologici a prezzo scontato e con la spedizione gratuita. Ad esempio, potete portarvi a casa gli economici, ma assolutamente di qualità, auricolari Bluetooth Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Airdots, proposte ad appena 16,90€ rispetto agli 35€ usuali di listino. Grazie al loro design ergonomico, assicurando una vestibilità comoda e sicura anche in movimento, mentre i microfoni ad alta sensibilità sono in grado di eliminare il rumore ambientale per fornirvi anche chiamate nitide e piacevoli.

Se invece siete interessati all’acquisto di una nuova smart TV, potreste essere interessati alla Philips 58PUS7505, che potete comprare a soli 419€, rispetto ai 579€ di listino. Dotata di uno splendido pannello LED da 58″ ed equipaggiata con il potente processore Philips P5, la televisione è in grado di offrire immagini brillanti, dettagli profondi, colori vivaci e toni della pelle naturali. La TV è compatibile con tutti i principali formati HDR, tra cui HDR10+ e Dolby Vision. Contrasto, colore e livelli di luminosità vengono regolati da un fotogramma all’altro. Che si tratti di una serie da seguire o di un nuovo grande film, le ombre saranno più profonde, le superfici luminose brilleranno ed i colori saranno più realistici.

Questi sono alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai prodotti tecnologici tra gli sconti del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

