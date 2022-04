Scopri come ottenere fino a 300€ di rimborso acquistando il tuo nuovo PC da Unieuro!

Il vostro PC è ormai arrivato alla fine del suo ciclo di vita e desiderate qualcosa di più moderno e scattante? La nota catena Unieuro ha lanciato l’interessante promozione “cambia il tuo vecchio PC” che, fino al prossimo 24 aprile, vi permetterà di acquistare un nuovo PC e ottenere sino a 300 euro di rimborso!

L’operazione è molto semplice. Prima di tutto dovete acquistare il prodotto da voi desiderato sul sito entro il 24 aprile, successivamente sarà necessario presentare una richiesta a questo indirizzo entro 15 giorni dalla data di acquisto e infine spedire il vostro dispositivo usato entro 15 giorni dalla data di approvazione della vostra richiesta. A questo punto, riceverete il vostro valore di valutazione entro 30 giorni dalla convalida della richiesta.

Il catalogo Unieuro è davvero sconfinato e tra i tanti prodotti che potete comprare per sfruttare appieno questa incredibile iniziativa, trovate anche il notebook Apple MacBook Air, che attualmente viene proposto a soli 999€, rispetto agli usuali 1.159€ di listino, con uno sconto di 13%. Inoltre, potrete ottenere un rimborso di ben 300€, portando quindi il suo prezzo totale ad appena 699€.

Il computer portatile MacBook Air è dotato di un display retina da 13,3″ IPS con la risoluzione di 2.560×1.600 pixel. Non manca neppure il supporto alla tecnologia True Tone, tramite la quale la gradazione cromatica viene regolata in modo automatico in base ai colori presenti nell’ambiente per fornire un comfort ottimale in qualsiasi circostanza.

Sotto la scocca, il notebook MacBook Air è animato dal SoC proprietario M1 dotato di otto core, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di archiviazione interna su un veloce SSD NVMe, mentre la parte grafica è gestita dalla GPU integrata. Il dispositivo è completamente silenzioso, data l’assenza di ventole, ed è in grado di offrire prestazioni ottimali e un’elevata autonomia.

Infine, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.